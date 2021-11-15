近日知名YouTuber理科太太爆婚變，與台裔美籍老公「理科先生」John的5年婚姻破局，正走離婚訴訟程序，事後理科太太也低調發聲，吐露「別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，而理科先生的憂鬱症病史，也被拿出來討論，名主持人鄭弘儀近來在節目中討論此事，曝光曾罹患焦慮症，並且2度復發。

理科太太與先生John育有1子，孩子才4歲，因為疫情加上男方珍惜在美國的藥劑師工作，因此跟理科太太分隔台美兩地近2年，期間理科太太一肩扛起照顧孩子跟繁忙的工作，即使曾經因深愛丈夫，在他憂鬱症期間不惜停下工作照顧，甚至到後來自己也因此自律神經失調，但當年的恩愛已無法撐過這次危機，在美國時就已做過婚姻協商但未果，於是在平和理性的溝通下選擇離婚。

對於理科先生罹患憂鬱症對於婚姻的影響，《新聞挖挖哇》邀請心理諮商師林萃芬上節目聊聊，她分析憂鬱症患者的病徵，一是容易自我責備，二是自我價值感較低，另外一個典型就是什麼都不想也無力去做，而身為一個已婚男性，這樣的狀態勢必嚴重影響家庭活動，也有很大的比例性慾會降低，被誤會是不是對另一半沒有興趣。

但可能患者在難得出門或是工作時，為了撐面子盡量表現正常，另一半會覺得怎麼只有回家面對家人才憂鬱，「憂鬱可能只是藉口」，諮商師表示，理科先生也許能夠接受太太發光發熱，但終究也得找到自我價值感，因此鼓勵他在美國發揮自己的功能與使命助人，回到台灣他可能只被看作是一個缺席的父親。

說到心理疾病，鄭弘儀吐露他曾罹患焦慮症，這在過去的節目也講過，他表示約10年前罹患此症，因身為公眾人物總是受到外界檢視與批評，而他當時身上揹了7條官司，手上的節目收視率壓力很大，鄭弘儀吐露罹患焦慮症非常痛苦，「坐也不是、站也不是、躺也不是，焦慮手會抖，全身不舒服」，而當時製作人仍需要他繼續主持節目，在鏡頭前正襟危坐，猶如雙面人，他曾想請假2週休養，但因一休息就會引發揣測，因此無法被准假，最後鄭弘儀無法忍受而去看了醫師，吃了9個月的藥，但仍舊復發，如今看理科先生受憂鬱症所苦，鄭弘儀想到當年的自己，只能苦中作樂表示：「為什麼會得焦慮症？來賓都不講話的時候我就很焦慮」。