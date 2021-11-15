國民黨質疑高端疫苗效期超過國際疫苗效期，都是衛福部說了算。（國民黨團提供）

【全程影音】高端認證國再縮水？ 藍委驚爆：從4國變成只剩2國

民眾擔心打了高端疫苗卻無法出國，疫情指揮中心原本指出，有6國認證高端施打紀錄，後改為4國。國民黨立院黨團總召費鴻泰再透露，根據他最新掌握，現在只剩帛琉、印尼2國。他認為，應該是不少印尼移工施打高端，經考量印尼政府不得不認證，否則無法讓移工回國。

指揮中心日前指出，接種高端疫苗者，可入境紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯、阿根廷及以色列等6國，不過後來阿根廷及以色列被移除，剩下4個國家。費鴻泰今天在爆料，最新消息是僅剩印尼與帛琉兩國認可高端施打紀錄。

此外，費鴻泰也質疑高端的疫苗效期竟是衛福部說的算。他指出，國際疫苗有效期限是6個月，但是根據衛福部所公布的高端批號指出，批號SP2124放行日是9月23日，照理說效期應該是隔年3月23日，有效期限卻是定為明年4月26日，是7個月；批號SP2126放行日是9月27日，有效應該是明年3月27日，結果到期卻是明年5月12日，超過國際疫苗有效期限將近2個月，「高端有效期到底誰說的算？」

國民黨團立委李德維則質疑，高端疫苗的有效日期可以說延就延，相關的會議紀錄在哪？是高端要求還是衛福部要求？如果效期改變造成效用減弱是否造成施打的人受害？過去高端做的數據到底如何，不管是高端還是衛福部都應該要主動出來說清楚。