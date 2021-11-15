受到疫情影響，許多台商許久未能回台，恐面臨戶籍遷出登記等問題，許多台商盼政府能延長現行兩年不入境台灣除籍的規定。不過，根據內政部今日提交給立法院的書面專案報告，表示「尚不宜放寬出境遷出登記年限」。

大陸全國台企聯11日發出新聞稿表示，由於疫情的困擾，有眾多台商未能返台，隨著春節的臨近，有較多的台商和台幹打算返台過年，呼籲政府能夠從人道出發，盡可能為返台鄉親提供便利。

當中一項訴求為，希望調整2年不入境台灣除籍的規定。台企聯表示，台灣戶籍法規定，2年不入境註銷戶籍並停止健保，在當下疫情管控期間，顯然不近情、不合理，不少台商已經超過兩年不能返台，正受此困擾，「希望政府能從實際情況出發，以人性、變通方式處理相關事宜，將2年時間限制改為3年或4年」。

立法院內政委員會今天邀請相關部會為此做專案報告，內政部的書面報告表示，考量目前並無限制國人入境，自應依其出境事實辦理遷出登記，如其後持中華民國護照或入國證明文件入境後即可辦理遷入登記。

內政部又指，因此，「基於正確戶籍資料，並落實戶籍管理，尚不宜放寬出境遷出登記年限之相關規定」。