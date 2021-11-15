一行15名溪降團今日早上陸續垂降至地面，台中市消防局第二大隊提供薑茶暖身。（台中市消防局提供）

一行15名溪降團今日早上陸續垂降至地面，台中市消防局第二大隊提供薑茶暖身。（台中市消防局提供）

一行15名溪降團昨日前往台中市和平區挑戰七重天瀑布攀岩溯溪，押後的領隊從40公尺瀑布垂降地面時，疑因繩索故障，卡在距地25公尺高的山壁上獲救後，因一行人體力透支無法下撤而夜宿瀑布區。台中市消防局等今日一早協助15人垂降，目前已陸續撤至地面，並提供薑茶給予暖身，目前全部團員均平安。

台中市消防局14日13時48分接獲報案，有一溯溪團15人於和平區七重溪溯溪時受困於瀑布上，請求消防人員協助，立即派遣谷關分隊、和平分隊及中華民國山難救助協會台中辦事處、山難救護義消，共計17人出勤，由谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊前往救援。

因現場天色昏暗且該處山徑路線不明顯，又考量待救者一行人體力均已透支，無法再做下撤操作，故出勤搜救人員及該溯溪團體成員將於現地稍作休息，待今日天亮後，可明辨地形地物時，再行架設繩索溯溪下撤。

今日一早，搜救人員協助15人繼續向下一個約60米高的瀑布架設繩索，溪降至下一個地面，並給予薑茶暖身，目前全部團員均平安無礙。