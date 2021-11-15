一名網友路過高雄柴山停車場，發現停在那邊的機車都會插上一支超長樹枝或綁繩子，讓他好奇PO文詢問是為什麼？對此，當地人表示，這樣做是為了防猴子開置物箱、抓破皮椅，並揭穿猴子眾多惡行，「我之前有看過現場的，慘不忍睹啊」、「別懷疑，柴山獼猴堪比土匪」。

一名網友在臉書「我是高雄人」貼出一張高雄柴山停車場照片，只見停在這裡的機車都會插著一隻超長樹枝，還有機車用繩子封鎖整個機車椅墊，讓原PO好奇是為什麼，「是為了防止猴子嗎？可是，我沒看過猴子坐在上面。」

文一PO出後，當地的網友紛紛解答，這是為了防柴山猴子翻機車置物箱，所以放長棍趕走猴子，「猴子會開置物箱啊！」、「猴子很會抓破皮椅喔，很常遇到這種狀況，車箱別放有味道的食物」、「猴子會翻你的車箱幫你安全檢查，有食物會幫你確認是否還能吃，有塑膠袋會幫你拿去回收」、「哪天猴子在你車上打手槍你就知道了」、「猴子會怕長棍」。

還有人被猴子整過的慘痛經歷，「別懷疑柴山獼猴堪比土匪，而且比土匪還土匪」、「猴子超會坐在機車跟汽車車頂上，我車子被霸佔還趕不走，把東西都翻出來，我的狗快嚇死」、「看到有人把車停在那邊，然後猴子開始拔雨刷，吊著無線電天線晃阿晃，之後開車去都乖乖停樓下停車場」、「你還沒看過被猴子巴頭的，而我就是被巴頭的那個」、「猴子會翻座墊親眼看過，我還被猴子踹倒過很痛，牠還趁我不住意，偷偷把水果茶裡的水果翻出來吃」。