台股12日盤中漲逾百點並站上17600點，終場以上漲65.61點，收在17518.13點，重新站回5日線，成交值3473.32億元。周線連六紅。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠美科技股表現相對強勢，加上MSCI季度調升台股在MSCI全球市場指數權重，做夢題材持續發酵，台股在之前拉回整理比較多的電子群以及傳產股，近日也出現反彈走勢，挹注市場信心。

安聯投信台股團隊表示，對於之前壓抑或反覆干擾市場的負面消息，例如美國聯準會利率政策步調、中國限電及監管政策等負面因素，近期也明朗或逐步經由市場消化，也對市場投資信心和資金籌碼面等都形成正向支撐。

安聯投信台股團隊表示，盤面上近期包括拉回的族群出現反彈走勢、傳產及電子齊漲，以及國際情勢的不確定性暫時解除或明朗等，都可被視為相對正向的訊號，有利支撐台股接下來的表現。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，時序上，市場將步入11月中旬財報公布後到明年2、3月年報公布前的空窗期；不過受惠於近期市場持續回溫、電子、傳產交投熱絡，加上又有如元宇宙、低軌道衛星等未來創新科技的題材持續發酵，台股作夢行情可望延續。