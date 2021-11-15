近年來女性創業的風氣在政府推動及時代觀念改變下逐漸興起，經濟部統計處表示，女性中小企業家數逐年成長，2015年突破50萬家，2020年達56萬827家，較2019年成長3.2％，優於整體之2.5％，女性占比亦由2011年36.4％提高至37.1％，增加0.7個百分點。

按新標準觀察，2020年中小企業家數為153萬1197家，其中女性企業主56萬5876家，男性企業主96萬5321家，若觀察主要行業企業主之女男性別比，所有業別比率均小於1，顯示各業別仍以男性負責人較多，惟服務業比率相較工業高，顯示女性企業主較深耕內需服務業市場。

近10年女性負責人之銷售額平均年增幅優於整體。2020年中小企業銷售額124276億元，近10年平均年成長1.8％，其中由女性經營之銷售額為32537億元，占比26.2％為歷年新高，較2011年提高2.3個百分點，近10年平均年成長2.9％，優於整體；若觀察每家銷售額，近10年女性企業主之年增幅亦普遍優於整體中小企業，顯示女性企業主經營績效較佳。

女性負責人之企業內銷占逾9成。若按新標準觀察，2020年女性企業主銷售額達52591億元，其中以批發及零售業占48.0％最高，製造業占14.7％次之，營建工程業占8.8％再次之，若觀察銷售市場，2020年整體中小企業內銷比重為89.7％，顯示中小企業經營偏向國內市場，其中男性中小企業內銷比率89.1％，出口比率10.9％，女性中小企業內銷比率高達91.3％，出口占8.7％，女性內銷占比略高於男性。

2020年新設立之中小企業女性負責人占比近4成。觀察新設立之中小企業，按新標準2020年逾10萬家，占全體新設企業的99.8％，其中女性負責人之企業計42076家，占比近4成；按銷售額觀察，2020年新設立中小企業銷售額逾2千億元，其中女性貢獻621億元，占逾3成；銷售市場主要以內銷為主，其中女性業主內銷比重95.6％，高於男性業主之88.1％。