斥資5億元，以Volvo汽車原廠最新Volvo Retail Sustainable Experience（VRSE）5.0規格打造的Volvo新凱士林旗艦店，正式開幕，總樓地板面積達 2500 坪，集新車展示、售服保修、Volvo Fika精品咖啡館、Volvo SELEKT原廠認證中古車等一站式服務。

Volvo汽車台灣分公司國際富豪汽車表示，Volvo新凱士林旗艦店坐落於北投士林科技園區，與兒童新樂園、科教館、天文館等熱門地標相接，鄰近北投與天母生活圈，全棟建築以北歐設計風格及綠建築概念為核心，俐落的建築外觀成為當地最新的顯目地標。

Volvo新凱士林旗艦店擁有全方位服務機能，一樓為新車展示、服務接待及維修區；二樓可展示十款新車，設有北歐低調奢華設計的客戶休憩區、商務辦公區、Volvo Fika、瑞典精品專區、兒童遊戲室、友善廁所、哺乳室、洽談室等不同功能空間；三樓可展演六款Volvo SELEKT，配有兩間貴賓交車室；地下室將設置Volvo Professional Car Care美容專區。

而因應未來純電車導入計畫，Volvo新凱士林旗艦店亦將陸續配置客用AC充電樁五座及DC充電樁二座。