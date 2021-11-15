美國的高通膨不見盡頭，雜貨、汽油等物價飛漲，讓民主黨的立法、施政面臨難關，共和黨更是磨刀霍霍。拜登政府強調通膨是疫情相關的全球性問題，並非政府財政計畫所致。

「華爾街日報」指出，通膨關鍵指標的消費者物價指數

上週達30年來新高，10月時上升6.2%且連續5個月升幅在5%以上，迫使總統拜登得趕忙拿出各種措施，應對雜貨、汽車、汽油、借貸及健保等百業齊漲。

● 物價飛漲 共和黨磨刀霍霍

拜登與政府閣員依然認定通膨僅屬暫時，明年某個時段就會緩解，但上週通膨擴大的跡象，凸顯供需失衡衍生選民溫飽問題已讓民主黨面臨警訊。

通貨膨脹帶來的隱憂不斷，也讓共和黨撿到槍，磨刀準備對付民主黨剛通過而正準備著手的1兆美元基建法案，以及後續近2兆美元的社福與應對氣候支出立法，將使在參眾兩院都只有微幅優勢的民主黨更舉步維艱。這兩項法案之前，民主黨今年初通過的1.9兆防疫紓困包裹早讓共和黨跳腳。

共和黨稱民主黨的社福支出法案要在經濟過熱之際挹注數兆資金，會讓通膨更加惡化，也認為這些議題將成為明年國會期中選舉的一大政治攻防利多，有機會助他們奪回國會優勢。

● 拜登經濟施政出現死亡交叉

美國大眾對拜登經濟政策的認可也出現下滑。國家廣播公司新聞網（NBC News）10月一份民調顯示，57%的受訪者不認同拜登處理經濟的方式，認同者僅40%；國家廣播公司新聞網今年4月時的民調，當時52%的受訪者認同拜登的經濟處理，反對者僅43%。

路透社報導，美國通膨持續升溫，總統拜登的經濟顧問今天為政策辯護，稱這是與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行有關的全球性問題，而非政府財政計畫導致的結果。

在汽油和其他商品成本飆漲帶動下，美國消費者物價指數（CPI）上週創下31年來最大年增率，引發各界擔憂，共和黨早將砲口對準民主黨的重磅財政方案，認定拜登端出的大規模支出計畫引發通膨熾烈。

白宮國家經濟會議（NEC）主任狄斯（Brian Deese）上國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）說：「當前通膨率無疑很高，也正衝擊美國民眾荷包。但重要的是我們必須考量前因後果，當拜登總統上任時，我們早已面臨全面性的經濟危機。」

● 拜登財經龍頭喊話 基建社福支出定能壓通膨

通膨劇烈上升的國家不光美國。經濟合作暨發展組織（OECD）38個成員國的通膨率全都居高不下，當各國鬆綁防疫限制重啟經濟之際，油價過去18個月已狂漲3倍。

拜登明天將簽署1兆美元的基礎建設法案生效，預計向各州和地方政府撥款數十億，用以修復老舊的橋梁、道路並擴大網路寬頻服務數以百萬計美國民眾。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和狄斯分別上電視滅火，告訴外界他們預期基建計畫與後續規模1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）國內支出和氣候投資法案，將有助降低通膨。

狄斯另在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「我們不斷重申，疫情與經濟息息相關，必須迫切採取行動。」他指出疫情導致全球供應鏈阻塞，是引發通膨的主因之一。

狄斯說，他相信眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週會安排表決「重建美好未來」法案，不過這項立法困難重重，因為參議院尚未接納這項法案，而民主黨內也有反對聲音，威脅法案在參院闖關成功的機會。

高通膨吃掉薪資成長為拜登帶來政治風險，美國民眾對經濟益發焦慮也讓拜登支持率下探，一路由6月的50%下滑到9月的44%，再降到如今的41%。通膨壓力擴大也可能使美國聯邦準備理事會（Fed）的溝通複雜化；Fed本月仍重申目前的高通膨「料將只是暫時」。

葉倫在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）中說，拜登3月祭出規模1.9兆美元的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）刺激方案，幫助美國人度過疫情，如今支出與需求都很強勁。

但她說，商品供應量和勞動力仍然很低，聯邦政府正忙於打通受疫情影響的全球供應鏈。葉倫先前曾說，如果疫情持續緩解，預期物價將於明年下半年恢復正常。

她說：「經濟和通膨始終與疫情脫不了干係。如想降低通膨，我認為繼續在抗疫方面取得進展，是我們所能做的最重要事情。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1101115