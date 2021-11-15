1218公投第一場電視說明會已在11月13日召開，反對方代表農委會主委陳吉仲表示，所有的學術專家沒人認為萊劑會造成食安議題。前農委會主委陳保基投書媒體表示，嚴肅的食安議題卻被政府以加入CPTPP為由宣傳，根本是在欺騙國人。陳吉仲回應，前主委所言並非事實，要加入國際貿易組織就要遵守規範，只要理性討論就知道要投下不同意票。

根據前農委會主委陳保基投書媒體所言，政府應該提供正確的資訊給國人，但是反方卻迴避食安問題，一直以加入CPTPP需要遵循國際規範來支持開放萊豬，但美國並非CPTPP成員，卻說拒絕美國的要求會影響我加入CPTPP，用抹黑的手法混淆議題本質，讓公投成為另一場選舉，十分可悲。

陳吉仲表示，前主委說的這些都不是事實，前總統馬英九2012年開放的萊克多巴胺美牛，從進來到現在為止進口40萬公噸，等於每年每位國人吃了2.7公斤，比較我們吃的美豬每人每年0.7公斤還多，在CPTPP的規範中，所有會員國在食安與防檢疫都要遵守國際規範，我們萊克多巴胺的安全殘留容許量都已經訂定了，如果今天反悔，國家誠信出問題，在邁向國際經貿組織就一定會受影響，「只要理性討論，就知道1218要投下不同意票。」

「陳吉仲主委說禁萊豬美國會生氣、今年對美貿易順差5000多億，說的多自然，完全無違和，也的確是事實。」「最強菜農」林佳新表示，但陳主委就不跟你說CPTPP裡美國不是會員國，但我們繼續堅持抗中保台，不怕貿易順差最大國中國大陸生氣。

林佳新說，當年的萊牛進口，從陳水扁承諾、馬英九時代開放，換得美國與世界各國認可，對台灣蝴蝶蘭採取「我國附帶栽培介質蝴蝶蘭植株輸銷」，每年創造了數十億商機，但現在萊豬換得了什麼？換到了陳主委大嗆藍委的主坦舞台，以及陳主委的晉升之路。