中華民國群我倫理促進會提供

四大公投案年底即將舉行，朝野近日全台宣講拚場，中華民國群我倫理促進會今天公布最新民調，四項公投同意比例都高於不同意，其中「反萊豬進口」公投有逾七成同意票，近五成民眾同意「公投綁大選」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」。

該民調是由群我倫理促進會，在10月19日至29日委託遠見民意研究調查會進行，促進會今天召開記者會公布民調結果。

對於2021年12月18日即將舉行的四項公投，調查結果顯示，四項公投同意比例均高於不同意比例。在「反萊豬進口」公投方面，有71％民眾同意；22.5％不同意。

在「重啟核四」公投方面，有48.1％民眾同意，40.3％不同意；「公投綁大選」公投有49.7％民眾同意，41％不同意；「珍愛藻礁」公投，45.2％民眾同意，28.3％不同意。

進一步分析顯示，認為政府「能源政策」適當者有58.8％不同意「重啟核四」，但也有32.4％同意「重啟核四」。對照泛綠支持者中也仍有28.0％同意重啟核四（泛藍支持者有78.3％同意重啟核四，政黨中立與無反應有49.2％同意重啟核四），顯示有三成左右的認同政府非核政策的民眾仍然希望重啟核四提供發電。

本調查成功完訪1130位民眾，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.92％。