中華民國群我倫理促進會今天公布民調，在民眾對政府施政的評價方面，有五成五民眾信任政府施政能力，其中，民眾對政府「防治新冠肺炎政策」及「維護社會治安政策」較肯定，均有超過六成認為適當，但對於「勞工政策」與「兩岸政策」則有超過四成以上認為不適當。

群我倫理促進會今天公布民眾對政府施政表現評價相關民調，民眾對於政府施政能力，有55.4％的民眾表示信任，39％表示不信任。

民眾認為表現適當超過六成的政策是「防治新冠肺炎政策」(67.7％)及「維護社會治安政策」(66.4％)。而認為「能源政策」、「農產品產銷政策」、「處理缺水問題政策」不適當的比例有三成以上，認為「農田水利會改組政策」不適當的比例為28.4％。

促進會表示，值得注意的是，對於政府「勞工政策」與「兩岸政策」認為不適當比例超過四成，但略低於適當2-5個百分點。

促進會建議，民眾對政府的政策適當度與對政府的施政能力信任度息息相關，政府宜針對民眾認為不適當比例較高的政策設法改善，以獲取民眾的信任，可優先改善「勞工政策」、「兩岸政策」、「能源政策」、「農產品產銷政策」、「處理缺水問題政策」以及「農田水利會改組政策」等幾個民眾認為不適當的面向。