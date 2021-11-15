南亞科(2408)預期，DRAM市場短期供需不平衡，第四季將步入修正期，但不會修正太多，華邦電(2344)也看公司主攻的低容量利基型DRAM，目前價格相對穩定，加上美國記憶體大廠美光股價大漲3.69%，拉抬台灣記憶體三家製造廠股價續攻。

南亞科預期，DRAM市場短期供需不平衡，第四季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，且市場有不錯需求，第四季應不會大幅度修正，將落至介於第二季至第三季之間的水準。至於明年第一季可能持續修正也可能回穩。

華邦電則在利基型記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況依然熱絡，第四季業績可望持穩。

華邦公司主攻的低容量利基型DRAM，目前價格相對穩定，雖短期利基型記憶體客戶調節庫存，但預計修正不會太大，也仍看好明年低容量市場，預計明年整體利基型DRAM價格將不會比今年差。

華邦電總經理陳沛銘表示，以利基型DRAM來看，公司主要供應1Gb及2Gb低容量的產品，由於低容量記憶體今年缺貨最嚴重，價格更好，所以對營收幫助大。

短期對利基型DRAM展望方面，陳沛銘表示，低容量價格相對穩定，但由於客戶調節庫存，供應鏈也有長短料的問題，今年第四季到明年第一季會先調整；但他強調，短期修正不大。

在Nor flash市場市場方面，隨著其他業者淡出，台系記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)已主導Nor flash市場，旺宏董事長吳敏求一再強調Nor flash明年持續缺貨，價格也將持續上漲，華邦電也持正向看法，對明年看法預料維持今年的狀況。

旺宏、華邦電已成為全球前兩大廠且市占率相近，近年隨著應用持續增加，在供應廠商有限下，產業供需健康，今年Nor flash因缺貨帶動漲價潮，旺宏對明年仍是正向看待。

旺宏董事長吳敏求一再重申，明年Nor flash持續缺貨，明年價格仍可望向上。

華邦電也是持正向看法，總經理陳沛銘認為，明年Nor flash市況應跟今年差不多，目前Nor flash供給略緊，同步看Nor flash明年正向發展。