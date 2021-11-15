冠軍(1806)斥資4~5億元打造高雄區展示中心日前開幕，總坪數900坪，董事長林榮德說，這個展示中心將成為南台灣最具規模的磁磚建材展示中心，空間內充滿現代感的設計，將展現旗下冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居3大品牌的空間搭配效果。

今年適逢冠軍建材集團50週年慶，林榮德指出，站在下一個50年的起點，冠軍建材集團將結合多年在表面建築材料開發經營的經驗，提供更完整、更全面的表面建材整合方案，未來將以大尺寸磁磚應用、木地板、公共空間應用到創新建材開發，以創新精神，提供最完整、最多元的系統整合服務，讓冠軍建材集團成為「最佳表面建材系統提供者」。

冠軍的全新展示中心豐富多元的MIT磁磚、歐洲進口磁磚、SPC木地板及時下流行的大板磁磚，林榮德說，產品更是從地面、壁面、外牆、公園、人行道以及室內到室外，不論是居家私領域或涵蓋到大眾使用的公共空間，展示中心均能提供最完善的解決方案，充分滿足客戶一切的表面建材需求，輕鬆打造舒適生活空間，將成為高雄地區最佳表面建材系統整合供應中心。

冠軍在高雄區展示中心無論是實景展示、異材質結合，甚至是高架地板或是乾掛五金配件等，從規劃設計完整提供產品線及服務，並異業結合搭配衛浴及廚具，讓消費者便利選購，創造最大的價值和客戶滿意度，展示中心涵蓋各類常用表面建材的完整體系，順應國際趨勢潮流，展現冠軍建材集團的專業；尤其在小坪數建案流行之際，冠軍建材更率先引進大尺寸磁磚的設計潮流，創造出「小宅貼大磚」設計風潮，讓小宅也能享有視覺放大的空間升級魔法。