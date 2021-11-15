北京證券交易所（簡稱北交所）15日正式開市，首批81家公司亮相，其中71家是新三板市場精選層企業平移過來，另有10家是新上市企業。截至上午10點，呈現新股暴漲，老股下跌趨勢。

華爾街見聞報導，大陸證監會主席易會滿在儀式上致辭表示，北交所揭牌開市，是大陸資本市場改革發展的又一標誌性事件，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支援體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，具有十分重要的意義。

北交所15日開盤之後，由於新股交易首日沒有漲跌幅限制，整體呈新股暴漲，老股下跌趨勢。新股表現優異，10檔新股較開盤價漲幅達30％，均觸發臨停。隨後，多檔個股繼續飆漲，再相繼觸及二次臨停，股價較開盤價漲超60％。截至目前，N同心漲465.32％，N大地漲360.83％。另有多檔新股漲幅超過200％。

老股表現不佳，截至發稿，貝特瑞下跌4.13％，拾比佰跌幅第一，跌11.07％；流金歲月、蓋世食品、驅動力等股票跌超8％。