受COVID-19衝擊，第25屆台北紡織展取消辦理實體展，改以「台北紡織展線上展(TITAS Virtual)」於2021年11月1日登場。紡拓會指出，為增加線上展的展出效果，特別導入由經濟部國際貿易局指導，工研院執行的「110年度數位展覽科技研究實證計畫」，將TITAS Virtual作為數位展覽科技的實證場域。

此計畫技術亮點聚焦在「3D真人互動走秀」、「360度全景拍攝」及「XR虛擬展場」等技術。

紡拓會指出，為讓線上觀展者能享有線下觀展的體驗與互動感受，以不同的數位科技體驗如臨實境般觀看，參與真人走秀活動、進行廠房/產品參觀，並且以Avatar分身進到3D虛擬世界，與其他觀展者或是參展廠商進行互動。該項技術除能優化觀展者參加線上展會的體驗感受外，也能提高參展商與展品的曝光率。

除此之外，XR虛擬展場可讓線上觀展者透過手機化身為虛擬角色，進入全3D的虛擬展間，不僅可觀看展品的3D互動模型，也可透過3D動畫掌握展品外觀或動作細節，即時與參展廠商及其他觀展者的虛擬分身進行互動討論，感受異地同步觀展的特殊體驗。

3D真人互動走秀則是藉由3D影像擷取技術產生模特兒穿著服飾的走秀影片，再轉製成XR互動影片，讓線上看秀的觀眾可以自由選擇觀看角度及切換想細看的走秀服飾，體驗時空凍結、自由扭轉空間視角等效果，該系統適用於電腦、平板、智慧手機等均可觀賞。