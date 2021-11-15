就算勇士球星柯瑞15日貢獻24分、10助攻，他全場卻僅投22中7，含三分球投13中3，勇士也在柯瑞手感低迷的窘境下，意外以102比106輸給地主黃蜂，無奈中止7連勝，不過勇士目前仍以11勝2敗位居西區龍頭，且領先西區第2太陽兩場勝差。

整場比賽形成互有領先僵局，打到最後44.7秒，勇士靠著卓雷蒙格林上籃，打成102比102平手，布瑞吉斯馬上幫助黃蜂重取領先，接下來勇士中鋒盧尼雖有兩罰機會，他卻兩罰落空，接下來勇士雖有跳球機會，球權仍被黃蜂搶了回去。

無計可施的勇士，只好選擇最後12.7秒把洛席爾送上罰球線，結果他兩罰俱中，擴大黃蜂領先差距到4分，勇士暫停過後，竟讓柯瑞負責發球，還差點沒辦法把球發出，結果球落到達米恩李手上，他也匆忙中距離跳投不進，勇士無奈吞敗。

勇士除了柯瑞手感冰冷，先前表現不俗的普爾，也僅投12中4，含三分球投8中2，拿13分、3助攻，更因下半場頻頻失誤，勇士總教練科爾末節完全不給他任何上場機會，勇士發揮比較正常的是威金斯，他拿28分、6籃板及2助攻。

黃蜂全隊3人得分破20，布瑞吉斯攻下全隊最高22分，外加8籃板、3助攻，「球弟」拉梅洛鮑爾21分、7籃板及5助攻，上半場得分掛零的洛席爾，最後也拿20分，黃蜂悄悄搶到3連勝，目前8勝7敗，東區排名超過尼克升到第7位置。