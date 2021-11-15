萬物齊漲推升通膨壓力，中央銀行總裁楊金龍今 (15) 日在立院財委會表示，美國聯準會礙於通膨因素，升息時點可能提前，但國內通膨壓力是暫時性，今年不會達2％，推估國內物價上漲壓力到明年第1季前「會稍微高一點」，第2季後回落。

美國通膨率10月衝高至6.2％，創下1990年以來新高，市場預料聯準會升息時間可能提前到明年上半年，楊金龍表示，的確有可能，他認為6月升息機會「一半一半」，但到目前為止，聯準會仍維持明年中或最慢第3季通膨「慢慢下去」的看法。

楊金龍解釋，美國近期通膨升溫，有油價、也有供應鏈的問題，他有個同事剛到美國述職，要買家具卻得等到明年才會到貨，因為塞港問題仍嚴重，短期難解。

國內物價方面，楊金龍表示，今年消費者物價指數 (CPI) 年增率不會超過 2％，百物齊漲主要是集中在17項重要民生物資，但17項重要民生物資只是CPI構成的一部分，台灣的通膨率「還好」，明年各機構預測都不到1.5％，算是非常穩定的通膨率。

楊金龍表示，並未改變通膨是暫時性的看法，沒有停滯性通膨疑慮，預估明年第1季國內物價年增率會稍微高一點，隨後慢慢下來。