促轉會昨舉行中正紀念堂轉型系列座談，促轉會代理主委葉虹靈認為，基於轉型正義的立場，銅像應該要移除，或做不可回復處置說法惹議，葉今在立院受訪時解釋，若社會要保留銅像做教育與展示之用，而反思性手法應是要不可恢復性的，才不會展覽到期就被撤掉。

立法院司法及法制委員會今邀請促轉會主任委員列席報告業務概況及立法計畫並備質詢，葉虹靈在備詢前表示，促轉會在9月初已經提出中正紀念堂的處理原則，而且在提出原則跟方案之後，本來就希望跟社會討論，所以才會有一系列的座談。

葉虹靈指出，昨天在座談會提到此事，是因為有些人提議可留銅像做教育、展示之用，但促轉會提出前總統陳水扁政府也有類似作為，但主政者變動後，可能展示、儀隊又恢復原狀。

葉虹靈強調，促轉會昨天再提的意思是說，如果要保留作為教育跟展示之用，「希望教育跟展示的做法，是具不可回復性的」，才不會好像一下子有展、一下子沒展，銅像很快又恢復禮兵崇敬的原狀。

葉虹靈認為，促轉會並非仇恨會，外界有很多的誤解，轉型正義不是評價個別歷史人物的功過，重點是在反省國家機器錯誤的作為，所以促轉會所提出「現在的民主國家不該再用這樣的規模跟資源，紀念跟崇拜對我們的同胞造成如此多傷害的獨裁者」。