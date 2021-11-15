美國參眾議員訪問團日前低調訪台，美國在台協會（AIT）今天表示，此行程為國會議員出訪印太地區的一環。國會議員於訪問期間與台灣資深領袖會員，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT今天發出新聞稿，證實此次來台成員包括美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn；共和黨籍德州）、柯瑞柏（ Mike Crapo；共和黨籍愛達荷州）、李麥克（ Mike Lee；共和黨籍猶他州）、塔柏維爾（Tommy Tuberville；共和黨籍阿拉巴馬州），以及聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales；共和黨籍德州）、艾爾濟（Jake Ellzey；共和黨籍德州）。

AIT表示，訪團成員11月9至11日訪問台灣。此行程為國會議員出訪印太地區的一環。國會議員於訪問期間與台灣資深領袖會員，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，訪問團於11月10日與總統蔡英文、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮（視訊）、外交部次長曾厚仁、國防部長邱國正會面。透過這些會議，訪問團得以有機會與台灣相關人士就美國與台灣之間廣泛的重要議題交換意見。