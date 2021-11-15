法務部調查局15日舉行卸、新任局長交接典禮，由於調查局先前接連發生過調查官侵占毒品案、筆錄遺失案，因此新任調查局長王俊力致詞時，期許能夠帶領調查局朝向具有鋼鐵般的紀律團隊、計畫性的專業團隊、執行力的效率團隊、凝聚力的和諧團隊4大方向去努力。

法務部長蔡清祥致詞時，對於卸任局長呂文忠表達感謝之意，希望以他過去調查局的資歷，對檢察體系提供助益，並對新任局長王俊力表達誠摯的祝賀，蔡清祥強調，王俊力曾官拜中校軍法官，歷練完整，期盼王在台灣面臨中共侵略意圖的險惡時刻，能以其具國安思維的領導統御方式來帶領調查局。

蔡清祥並期許王俊力上任局長後，發揮所長，讓同屬法務部的調查局與檢察機關、廉政署協力合作，發揮團隊合作精神，整合資源力量，再創佳績，以符合社會期待並得到民眾肯定。

新任調查局長王俊力致詞表示，未來將遵照總統對調查局所提「因應全球變局深化情報部署」、「善用國安法規反制境外滲透」、「協力民間企業防範挖角竊密」、「強化資安體系遏止網路犯罪」等重要指示，做好國安及司法團隊間的橫向聯繁，有效推動建構安全防護網、反制中共滲透、打擊非傳統威脅的國安工作，以及全力偵辦竊取營業秘密、網路、妨害綠能等新型態或指標性案件。

呂文忠則表示，他任內歷經了兩次選舉，也面臨人類史上最嚴峻的COVID-19肺炎疫情，加上兩岸情勢嚴峻，境外勢力的滲透，新型態干擾選舉的模式，假訊息散布、駭客攻擊，高科技產業營業秘密的竊取，以及人才的挖角、妨害綠能產業發展犯罪等，都是調查局所面對的新課題，所幸在調查局全體同仁的共同努力及各級長官的指導支持下，逐一的克服困難，交出一張張漂亮的成績單。

新、卸任調查局局長交接暨宣誓典禮是15日上午10時，在調查局大禮堂舉行。由法務部長蔡清祥主持交接儀式，另立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭、吳琪銘及司法院、國安會、國家安全局、國防部、法務部等機關及調查局內外勤主管380人蒞臨觀禮。