大陸女星楊冪和劉詩詩2009年因合作仙俠古裝劇《仙劍奇俠傳3》相識成好閨密，隨著雙姝成名後，卻因戲路和形象而鮮少同框，兩人屢次被傳不合，姊妹情疑似變調，楊冪和劉詩詩還因此被酸是「塑料姐妹」，不過近日卻有網友捕獲野生楊冪和劉詩詩相約出遊，兩人私下互動全被拍。

楊冪和劉詩詩都因電視劇《仙劍奇俠傳3》成名、相識成好姊妹，但雙姝卻因年紀、戲路和成名的時間都相仿，不時被傳因為利害關係、爭取資源而鬧不合，加上婚禮都沒有邀請對方，兩人因此漸行漸遠、互動也變少了，楊冪和劉詩詩還被外界調侃是「塑料姐妹」，不過，隨著劉詩詩日前到片場探班楊冪，兩女神在路邊有說有笑，楊冪勾肩搭背目送劉詩詩上車，接著還走到車窗旁跟劉詩詩對話，最後才揮手道別，感情看起來相當好，雙姝當時的互動也被說是「破冰」了。

楊冪、劉詩詩被直擊打扮低調、現身寺廟。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

陸網今（15日）則流傳一組野生楊冪、劉詩詩出遊照，只見兩人打扮低調、現身寺廟，楊冪和劉詩詩都穿搭休閒、頭戴鴨舌帽，雙姝並肩而行、還一起打坐，而照片中，楊冪和劉詩詩一人還手提一個橘色塑膠袋，女神私下一舉一動相當親民，楊冪和劉詩詩私下難得同框，雖然照片都是以背影入鏡，但兩人私約出遊，可見私下交情其實不錯，也吸引網友討論：「冪子和詩詩的私人行程，兩個都很好哈」、「女神友誼天長地久」、「別再說她們塑料了」。