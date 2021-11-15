搶攻年逾50億元圍爐年菜商機，和億生活集團旗下來香港與新加坡米其林一星餐廳「添好運」及「了凡油雞．燒臘．飯．麵」聯合出擊推出林冷凍年菜組合，即（11/15）日起開放預購，於全省了凡、添好運門市與hoyiiGO生活購、MOMO購物網、東森購物網皆可預訂，全台宅配到家或到了凡、添好運各分店自取，12月也可在「全家行動購」上預訂早鳥享68折優惠每組2688元，持振興券再享最高55折優惠，2000元振興券可折抵2500元，只需再支付188元，相當划算。

和億生活集團「添好運」與「了凡」共同推出的「米其林年菜好運組」，包含由添好運行政主廚張榮達主廚監製，72小時熬製道地港式風味「添好運佛跳牆」、「酥皮焗叉燒包」、每顆爆漿「添好運流沙包」、有荷葉香氣的「荷葉糯米飯」，彈牙口感的「鮮蝦燒賣皇」，新口味「好運雙喜（湯圓）」（楊枝甘露風味與芋頭珍珠二種口味），以及及了凡招牌油雞、經典滷味組。

了凡「招牌油雞」是創辦人陳翰銘以多種中藥特製獨門醬料，嚴選本土雞肉熬煮，外皮有誘人焦糖色澤，肉質鮮嫩多汁，創下日銷千隻佳績，滷味組內有米血糕、豆干、百頁豆腐，消費者買回家後，可用微波爐或電鍋再充分加熱後，在家就能輕鬆享用。雙星品牌組合共8道菜，適6人享用，每組早鳥優惠2688元（原價3955元），11月15日即日起預購。

添好運的港式風味佛跳牆，主廚獨門熬製高湯，搭配水翅、干貝、魷魚、栗子等十多樣頂級用料，多道烹調工序，72小時精燉而成。單品預購，每份優惠價888元。

除「米其林年菜」系列外，添好運也推出二款人氣年節伴手禮「添好運核桃酥」及「步步糕升」。添好運核桃酥經過二次耐心烘焙，表面呈現烘烤過程中自然龜裂的紋路，口感香脆酥鬆，為香港著名伴手禮，有和氣生財的吉祥寓意，每盒208元。「步步糕升」內含添好運蘿蔔糕與大甲芋頭糕，添好運蘿蔔糕為正宗港式風味，內餡豐富，添加蝦米及廣式臘腸，蘿蔔的含量高達70％，製作過程不加一滴水，大甲芋頭糕選用台灣在地大甲芋頭，口感與香氣十足，為必點招牌，每組516元。