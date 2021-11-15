加密貨幣業的管理部會歸屬，一直妾身不明，經濟部商業司15日邀集跨部會、相關業者討論，並將朝向定案，將公司行號代碼中，新增「虛擬通貨平台及交易業務事業」，直接屬於「金融、保險及不動產大類」之下，且若有涉及證券性質的STO業務也要同步納入證券商細類。

以比特幣為主的虛擬通貨市場，儘管疫情期間持續大幅震盪，受惠於比特幣價格近乎站穩6萬5千美元和美國首檔比特幣ETF商品問市，11月首周加密貨幣市場規模突破3兆美元，吸引更多傳統國際金融機構跟進、或推出衍生性商品，立法院財委會要求財經部會改變過往的消極態度，就機關轄管的權責涉及虛擬通貨相關事業進行盤點，包括產業治理、業務經營、犯罪預防及消費者保護等等，並進一步作出積極管理的框架。

立法院要求各部會加強橫向聯擊，行政院會亦已結論：金管會的責任最大，除了監管洗錢防制部份，法務部、經濟部、財政部也都要負責業務範圍、登記代碼、課稅事宜等。一旦跨部會協商分工、並確立業務登記，此項歸類將確立加密貨幣業的「類金融業」身份，不再只是資訊軟體業，兩者最大差異在於導入金融業執行的法遵架構和系統，以及企業經營策略。