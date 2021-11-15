據德國商報周日的報導，綜合工業企業西門子已經挑選了五家對旗下移動交通訊號部門Yunex Traffic有收購興趣的企業，並要求他們在聖誕節前提出收購建議。
該五家競標者包括屬於Veritas資本的Cubic公司、Evergreen Coast資本、義大利公路收費營運商Autostrade、美國私募基金KKR與Bridgepoint合組的收購財團、捷克投資集團PPF。
據接近該事務的人士指出，收購價可能在5.5億至6.0億歐元間。Yunex的業務在超過40個國家營運，年營收在6億歐元(約7.26億美元)。
西門子在今年二月將該部門名稱從智慧交通系統改為Yunex Traffic，作為準備出售的工作之一。近年來西門子一直在簡化業務，將能源和健康部門分拆上市，西門子將成為一個更加關注科技的公司。
西門子沒有對媒體報導給予評論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。