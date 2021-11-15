據德國商報周日的報導，綜合工業企業西門子已經挑選了五家對旗下移動交通訊號部門Yunex Traffic有收購興趣的企業，並要求他們在聖誕節前提出收購建議。

該五家競標者包括屬於Veritas資本的Cubic公司、Evergreen Coast資本、義大利公路收費營運商Autostrade、美國私募基金KKR與Bridgepoint合組的收購財團、捷克投資集團PPF。

據接近該事務的人士指出，收購價可能在5.5億至6.0億歐元間。Yunex的業務在超過40個國家營運，年營收在6億歐元(約7.26億美元)。

西門子在今年二月將該部門名稱從智慧交通系統改為Yunex Traffic，作為準備出售的工作之一。近年來西門子一直在簡化業務，將能源和健康部門分拆上市，西門子將成為一個更加關注科技的公司。

西門子沒有對媒體報導給予評論。