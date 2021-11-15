2050年達成淨零碳排已是國際共識，造就綠色新經濟趨勢。外貿協會與SEMI共同主辦年度指標性能源產業交流平台「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，將於今(110)年12月8至10日於南港展覽2館盛大登場，完整串聯再生能源業者，展出最新技術、產品與服務，引領台灣供應鏈邁向淨零轉型，並透過五大前瞻趨勢論壇助台灣企業抓緊綠色商機。

外貿協會秘書長林芳苗表示，貿協致力推動綠色貿易，長期關注碳費、碳關稅等國際經貿機制對台灣產品出口所造成的影響，各國減碳的政策及措施將衝擊全球產業鏈的採購決策，企業綠化是未來的必行趨勢。外貿協會將持續透過一系列展會活動，與業者們攜手合作掌握碳商機，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週展示多項再生能源整合解決方案，是業者接軌國際市場的最佳媒合場域。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在COP26聯合國氣候峰會上，為因應氣候變遷的計畫，國際大型企業紛紛將淨零排放納入永續目標，再生能源運用效率極大化和創新已是加速淨零轉型的關鍵動能。為協助企業接軌國際、掌握最新產業動向，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週打造台灣最完整的能源產業交流平台，共同推升台灣綠色供應鏈競爭力。

根據工研院最新研究，2020年全球太陽光電、風力發電與儲能市場商機大幅成長近21%，超越2794億美元，台灣預計在2025年前建置約27GW的再生能源，將創造2.2兆元台幣產值、24萬個就業機會。

Energy Taiwan台灣國際智慧能源週今年逾700個攤位突破規模新高，攤位數較去年成長40%。4大展區「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」和「台灣國際氫能與燃料電池展」，建構完整的再生能源經濟體系，全面滿足參觀者對不同綠電的需求。

本屆展覽將再度與「2021再生能源週」同期同地展出，並推出「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區，呈現政府推動綠能政策目標、關鍵研發技術及成果。

「智慧儲能高峰論壇」率先於12月1日線上開跑，探討國外儲能安全規範、電池前瞻技術、儲能專案融資等議題。分別從技術趨勢、台灣環境關注太陽能的「國際太陽光電技術論壇」與「太陽光電高峰論壇」則在2日、8日登場。