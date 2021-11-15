網紅青青長相甜美、擁有F罩杯傲人上圍，因去年陷入設局YouTuber放火聲名大噪，最後得到無罪判決。近日，她忽然宣布自己21歲就買房，預告明年所得清單出爐，會公開合法所得。

青青自從捲入放火仙人跳事件，不僅遭到JKF女郎除名，形象也嚴重受損，正當外界以為她會淡出網紅圈，沒想到人氣不減反增，抖音破175萬粉絲，IG也有75.8萬粉絲，11日在IG限時動態上傳買房的不動產契約書，透露自己21歲買了人生第一間房子，「選擇對了，一切都會好起來，感恩教導我如何賺正財的大家，學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟。」不過未透露買房地點及坪數。

青青21歲買房的事情傳到PTT，被眾多鄉民狂酸：「可能又跳到了吧」、「21歲，錢哪來的應該大家都很好奇」、「之前去美國賺很多吧」、「靠著投資理財，好哦」、「用奶換房高招」等，不過青青面不改色，在IG限時動態再PO文強調：「人只要做得直、做得正，就不用怕被檢舉與抹黑」表示今年學習報稅和稅法，連法律知識都略有研究，預告等明年所得清單出來，會公布「青青的合法所得」。