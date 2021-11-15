美女律師傅靖瑜（貝琪、Becky）有著天使臉孔和魔鬼身材，近期還客串《塵沙惑》、《逆局》等犯罪影集，讓粉絲見識到她脫下律師袍不同面貌，近日她擺脫北部寒冷天氣到墾丁衝浪，她穿著火辣比基尼讓好身材全見光。

美女律師傅靖瑜有著32D、26、36姣好身材，是美貌與智慧兼具的美女律師，近日她前往墾丁度假在社群PO準備衝浪照片，PO出的照片見到傅靖瑜綁著馬尾戴著墨鏡，穿著紅色高叉比基尼讓她火辣身材一覽無遺，瞬間被網友封「性感女神」，她也在社群寫下「衝浪成功，等不及分享衝浪影片了，平日練核心,終於派上用場，謝謝教練。」似乎很享受這次度假時的活動，且對自己平時的訓練成果表示滿意。

傅靖瑜之前在社群分享訓練過程「下半身的訓練，會以基本動作-長槓深蹲及硬舉為主。但訓練中後期之後，我會搭配短槓做單腳硬舉（有些人會用壺鈴）。原因是 短槓單腳硬舉可以同時訓練腹肌，重量體積較小，Range of motion大/可作輕重量多組數的訓練；臀肌相對於股四頭肌為小肌群，當重量過重，身體會以股四頭肌發力代償，而無法完全訓練到臀肌。」也可從IG上看到她日常的訓練。

不少網友看到傅靖瑜火辣身材紛紛留言「眼睛燒灼」、「身材太好了」、「台北很冷，看到妳，全身都熱起來唷」、「好棒 超強 迷人的妳」、「很性感美女」、「太辣了吧」、「身材好功夫，性感辣爆的運動陽光美女」、「坐等分享影片，太美了啦」，而傅靖瑜收到留言也會回覆訊息，此舉更讓粉絲開心。