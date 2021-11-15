備受期待與矚目的台中高鐵「超級娛樂購物城」BOT案，取得最優申請人資格的第一大國際開發公司，今（15）日上午正式與交通部鐵道局完成簽約！換句話說，第一大國際開發已經取得台中「高鐵娛樂購物城」的經營權！第一大國際開發預計今日下午3點，正式對外公開整體投資開發計畫內容。

交通部鐵道局「新高鐵段69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」招商案，開發面積廣達4.8萬坪，未來總開發營業面積約18.2萬坪，今年8月，由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發取得最優申請人資格。今日上午在雙方完成簽約後，第一大國際開發將正式啟動投資開發案，預計砸下200億元重金，在台中高鐵站區打造媲美全世界最大、最成功的杜拜「Dubai Mall」，台灣單店營業面積最大、挑戰單店營業額最高的「高鐵娛樂購物城」！

台中「高鐵娛樂購物城」坐落於台中高鐵站旁、三鐵共構出入口，第一大國際開發聘請國際級商業零售建築設計團隊BENOY（貝諾）、ARUP（奧雅納），國內CAA 竹間聯合建築師事務所一同打造，以山、雲、水三個字為核心創意概 念，以東方意境融合西方簡潔的建築語彙，以水帶財的概念貫穿整個園區，界定不同空間的需求，在建築立面上以立體層次的多元材質表現，降低人群活動的壓迫感，豐富視覺趣味，並呼應大台中地區在山水之間悠遊的特殊地理環境。

第一大國際開發表示，將以世界級百貨購物中心為目標定位，未來將是全台灣首座結合「百貨購物中心」、「國際多功能展示場」、「國際會議中心」、「A 級商辦大樓/共享辦公室」、「國際五星級酒店」 、「AI商務旅館」、「百老匯等級電影城」、 「電競IP動漫主題館」、「影音視覺博物館」、「國際級音樂燈光秀」、「國際級親子遊樂設施」、「室內大型景觀瀑布」等多項大型設施，並可提供國內外電視、電影外景拍攝等，將採一次性開發，營運後將成為台灣的新地標。 台中「高鐵娛樂購物城」商場營業樓層為地下1樓、地上4樓，每個樓層約1.9萬坪，並規劃約4300個汽車停車位，單層量體面積之大，堪稱超級巨無霸的購物中心。據悉，單是購物商場的營業面積，將是新光三越台中店的3倍大，未來將是台灣單店營業面積最大的購物商場，要讓消費者「逛街逛到腳痠」，預計2026年開幕營運。