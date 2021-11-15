中市47歲湯男出獄後謀職不順，想再進監獄吃牢飯，今年8月7日下午走進沙鹿1家超商，竊走貨架上1支美工刀及飲料，走到櫃檯亮出美工刀喊：「搶劫，把錢交出來！」，店員驚嚇之際，湯緊接著改口說：「幫我報警！」，店員傻眼報警，警方到場逮捕送辦。台中地檢署依竊盜及恐嚇罪將他起訴。

台中市沙鹿區台灣大道7段1家超商在今年8月7日下午2時40分，1名男子獨自走進超商，直接到貨架拿1支美工刀及1瓶價值45元飲料，他一路拆開美工刀外包裝，一面走向櫃台，向店員亮刀大喊：「搶劫，把錢交出來！」。

店員驚嚇之際，豈料，男子竟立即改口說：「幫我報警，我不會傷害你，我不會搶錢」，一邊收起美工刀、一邊懇求店員幫助他報警。

男子舉措讓店員傻眼，趕忙報警，員警到場逮捕47歲湯男，查扣美工刀及飲料等贓證物。

湯男到案坦承犯行，但供稱，他曾因涉及公共危險案件，被判刑1確定，在今年8月4日出獄，但找工作卻一直不順利，因沒有收入無以為生，所以想再進監獄服刑。

檢察官追查，湯男先持刀向店員喊：「搶劫，把錢交出來」，但隨即又改口說：「幫我報警，我不會傷害你，幫助我」等語，認定他沒有要求店員交付財物的不法意圖，犯行雖足以危害店員的生命及生命安全，但與恐嚇取財罪的構成要件不符，而依竊盜及恐嚇罪起訴。