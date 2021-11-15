70歲王姓婦人日前中午至住家附近麵攤吃麵時，因血壓過低突然昏倒，警消人員獲報相繼到場，由救護人員送往醫院救護。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區70歲王姓婦人日前中午至住家附近麵攤吃麵時，因血壓過低突然昏倒，警消人員獲報相繼到場，由救護人員送往醫院救護，但婦人未帶證件無法辨識身分，僅憑店家給予的些許線索，警方立即展開尋人任務，逐一詢問附近各棟大樓管理員，總算釐清婦人身分，順利聯繫上婦人兒子前往醫院探望，更獲得婦人生命跡象穩定的好消息，讓其家人對警方的協助給予十分的肯定。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員莊振和、江青憲日前中午12時許接獲報案，稱美村南路巷內麵攤有名婦人吃麵時忽然昏倒，警方到場發現婦人倒臥於地板，拍打、呼叫婦人均無反應，119救護人員隨後也到場進行評估施救，並將婦人送往急診室救護。

警方協助確認婦人身分時，發現其身上並無任何證件，惟店家表示曾多次見到該名婦人從巷內步行到店內用餐，疑似為附近住戶，但不確定住在哪裡；警方依據僅有之線索，拿著婦人的照片，逐一向附近各大樓管理員詢問，所幸沒有多久，便順利問到婦人居住的大樓，並經由管理員的協助聯繫到其家人，通知其家人前往中山醫院，而事後警方也到院關心婦人狀況，確認婦人是血壓過低昏倒，身體並無大礙。

婦人兒子到院時表示媽媽曾有多次昏倒的經驗，醒好這次發現地早即時送醫，經醫生初步評估生命跡象穩定，後續會再配合醫院做全面性的檢查以找出病因，十分感謝警方的奔波協助，亦對所有給予幫忙的人表達衷心感謝。

警方呼籲，近日天氣多變化，民眾若感覺身體不適切勿勉強，應儘早就醫，情狀危急時亦可撥打「119」請救護車前往救護；同時提醒民眾，家人出門在外若曾發生失去意識等類似狀況，建議可讓家人隨身攜帶寫有救護相關資訊的救命卡，讓救護人員第一時間能夠給予適當的協助。