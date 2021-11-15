CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)2021年第三季財報表現遠優於市場預期，第四季獲利可望持穩高檔、明年所有產品線均可望持續成長。亞系及日系外資出具最新報告同聲看讚，除調升2021～2023年獲利預期，並維持「買進」評等、目標價分別調升至345元及336元。

在財報績優、展望樂觀及外資按讚升價激勵下，同欣電股價今（15）日在買盤敲進下開高走高，10點18分攻上漲停價302.5元，再創歷史新高價、領漲封測族群，1個月來已大漲逾45％。三大法人上周合計仍買超達1820張，但近2日轉為調節賣超達1495張。

亞系外資及日系外資均指出，受惠營收規模擴大、產品組合轉佳及更高的平均售價（ASP），同欣電第三季毛利率遠高於預期。展望第四季，由於部分訂單提前出貨，公司預期營收將季減個位數百分比，但對毛利率及獲利維持高檔水準樂觀看待，預估每股盈餘（EPS）將達3.7～4元。

展望明年，同欣電預期所有產品線均可望成長，以車用CIS封裝及射頻（RF）模組成長動能最強。前者為滿足自動駕駛輔助系統（ADAS）長期需求，今明2年均規畫擴產30％，後者則受惠低軌道衛星重新加速部署、高速光纖收發模組升級400G需求增加帶動成長。

智慧手機CIS重組（RW）業務封裝方面，同欣電預期主要中國大陸客戶需求仍將持續增加，且高畫素CIS需求持續增加，將有機會取得韓系客戶訂單。陶瓷基板在強勁的車用頭燈需求帶動下，明年可望維持穩健成長，並看好植物及一般照明等需求維持健康。

至於第三代（化合物）半導體方面，雖然同欣電目前氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）封裝營收貢獻仍低，但公司預期自第四季起成長幅度將加快，並對同時提供陶瓷基板及封測的特別服務潛力充滿信心。

亞系外資讚賞新任董事長陳泰銘在擴大規模及收益方面採取更積極作法，認為根據近幾季毛利率趨勢，同欣電為避免在產業下降周期時毛利率出現波動，更積極透過提高售價、挑選訂單及擴產時促使客戶給予承諾等方式獲得最大化收益，毛利率顯著提升凸顯成功的業務轉型。

亞系外資認為，同欣電在多數業務位居第一或唯一供應商地位，此舉顯示公司強大的議價能力，預期將推動明年毛利率持續提升，帶來更多每股盈餘（EPS）調升空間。將2021～2023年每股盈餘預期分別調升9％、13％、13％，維持「買進」評等、目標價自305元調升至345元。

日系外資鑑於第三季產品組合及定價優勢優於預期，將同欣電毛利率預期調升3～4個百分點，據此將2021～2023年獲利預期分別調升31％、19％、18％，看好同欣電將受惠車用CIS市占率提升，明年每股盈餘有望突破16元，維持「買進」評等、目標價自282元調升至336元。