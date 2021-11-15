今年5月中旬，台灣新冠疫情進入三級警戒，外食、餐廳內用瞬間熄火，民眾只能宅在家自煮或是外帶、外送，國人飲食消費習慣產生很大的轉變。據內政部實價登錄統計，近一年台中市大型量販店周邊800公尺範圍內的資料，有巢氏房屋整理出前十大熱門量販宅，以區域來看，南屯區、西屯區最受購屋民眾青睞，分別有3間、2間入榜，每坪平均單價落在23.3至32.9萬元之間。

熱門交易量販宅前10名中，西屯區的「家樂褔青海店」以802筆交易一舉拔得頭籌，排名第二是北區「大潤發忠明店」的538件，第三名則是西屯區「家樂福西屯店」的470件。另外，從住宅單價發現，太平區的「家樂福太平店」和東區的「家樂福德安店」，目前平均單價尚可見到1字頭，十分親民！

交易量排名第一的為西屯區「家樂福青海店」，周邊房價約28.5萬/坪。永慶不動產台中青海惠來加盟店店長林坤毅表示，青海店周邊住宅需求量能本身就多，鄰近新光三越、遠東百貨、逢甲商圈等，商業機能發達，開車可快速上中港交流道或台74線，休閒運動則可到秋紅谷廣場、福星公園，未來受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，房市增值空間大。交易量排名第二的北區「大潤發忠明店」緊鄰四期重劃區，這附近居住環境及生活、休閒機能都相當優異，自然吸引不少都會人士的目光，住宅密度高成為熱區，平均價格約為21.8萬元。

在住宅單價部分，房價最為親民落在太平區的「家樂福太平店」，周邊平均房價約16.3萬/坪，而東區「家樂福德安店」以每坪單價約19.5萬元居次。有巢氏房屋台中太平興旺加盟店店長張(清爭)予表示，「家樂福太平店」是南太平採買的最佳選擇，鄰近建平國小、太平國小、中平國中、公有市場、長憶夜市，商業活動集中於中興路一帶，有醫院、銀行、麥當勞等，生活機能可說是相當成熟。