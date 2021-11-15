在美國國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）要求富人們支付「公平的稅金」後，特斯拉首席執行官馬斯克也在周日嗆辣回應，並暗示可能出售更多特斯拉持股。

桑德斯在推特上表示：「我們必須要求那些大富豪支付公平的稅金。」

馬斯克立刻在推特上回嗆這位高齡80歲的參議員：「我老忘記你還活著」。

截至11月12日，這位全球首富執行長已經出售總計達69億美元的特斯拉股票，導致特斯拉股價在上周下跌約15%。

馬斯克進一步回嗆桑德斯表示：「伯尼，要我出售更多股票嗎？就直說嘛」。

此時華府正試圖要讓超級富豪們多繳一些稅。美國參議院民主黨人已經發布一項提案，對億萬富豪的股票和其他可交易的資產課稅，為美國總統拜登的社會支出和氣候變遷法案提供資金，並堵住讓這些富豪能無限期延繳資本利得稅的漏洞。

一周前，馬斯克在推特上表示，如果獲得推特上的追蹤用戶支持，他將出售10%的特斯拉持股。而投票結果顯示近6成的人贊成馬斯拉售股套現，以支付認購特斯拉股票選擇權所產生的巨額稅金。