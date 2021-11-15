豐興調降鋼筋和型鋼產品 每公噸都降500元 11:102021/11/15 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情大跌影響，豐興（2015）15日開出的本周盤價，決定調降鋼筋和型鋼產品價格，每公噸都調降500元，至於廢鋼產品上週五每公噸調降300元後，本周則維持平盤。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11700元，鋼筋每公噸牌價為22300元，型鋼每公噸牌價為26500元。 高雄特貿三評選 興富發、國揚、國城得標 將投資750億元 聯電獲道瓊永續指數DJSI全球晶圓專工業第一名 #豐興 #豐興調降 #鋼筋和型鋼 #調降 #國際廢鋼原料行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興富發、國揚、台壽保、國城、高興昌鋼鐵得標「高雄特貿三」 16:332021/11/14 財經 富邦金永續領航者 獲道瓊肯定 04:102021/11/15 產業特刊 商品期貨趨勢專欄－美指期 盤堅行情看待 04:102021/11/15 證券．權證 欣軍新系列護管 拆解組裝快速 04:102021/11/15 產業特刊 咖啡渣變蚊香 彰化青創點子無窮 04:102021/11/14 地方新聞 通膨壓力大 北市社宅綠建築降規格 04:102021/11/15 地方新聞 陳勝宏直言 高房價不應甩鍋建商 04:102021/11/15 財經焦點 臺中自動化機械展商機來了 04:102021/11/15 產業特刊 市場信心回溫 台股周線連六紅 創新科技題材發酵支撐後續多頭行情 10:342021/11/15 財經 保加利亞今年第3次大選登場 聯合政府恐仍難產 14:072021/11/14 國際 北市不動產開發公會新任理事長開炮 陳勝宏：高房價責任 不應甩鍋建商 04:102021/11/15 財經要聞 財經熱門新聞 蘋果慘了！營收損失破千億後 專家驚曝恐怖未爆彈 - 財經 馬斯克1致命舉動害慘特斯拉 投資大師警告：股價泡沫化 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 - 財經 - 工商 閃辭中芯副董後首發聲 蔣尚義坦言心情：想看看他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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