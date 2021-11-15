受到國際廢鋼原料行情大跌影響，豐興（2015）15日開出的本周盤價，決定調降鋼筋和型鋼產品價格，每公噸都調降500元，至於廢鋼產品上週五每公噸調降300元後，本周則維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11700元，鋼筋每公噸牌價為22300元，型鋼每公噸牌價為26500元。