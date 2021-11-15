歷時2個多月籌備，北京證券交易所11月15日正式開市。首日開盤後漲跌互現，10檔新股均呈漲勢，漲幅最高為N同心，一開盤漲282.28％，隨後迅速漲至近400％觸發臨停，之後再次攀升一度超過500％、二次觸發臨停，截至上午盤中出現沖高回落，另外包含N志晟、N大地、N晶賽、N廣道、N漢鑫也都漲超過200％。

根據第一財經報導，另也看到包含N志晟、N晶賽、N恒合、N漢鑫、N廣道、N中設、N中寰、N科達也相繼出現二次臨停，股價較開盤價漲超過60％。

成交金額方面，N同心、N志晟、N大地等6檔新股成交金額已過億元人民幣。從整個北交所所有81檔個股來看，截至上午盤中上漲34家、下跌47家。

北交所對股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為30％。其中針對不特定合格投資者公開發行的股票上市交易首日、退市整理期首日等，不設漲跌幅限制。

因此，10檔新上市股票將不設漲跌幅限制，71家精選層掛牌公司平移為北交所上市公司的，當日股票交易實施30％的漲跌幅限制，以精選層最後一個交易日收盤價為其前收盤價。而無價格漲跌幅限制的股票盤中交易價格，較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過30％、60％觸發臨時停牌，持續時間為10分鐘。