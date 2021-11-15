「魔獸」霍華(Dwight Howard)落選聯盟75周年的官方75大球星，他對此在美媒Bleacher Report的節目上表示：「我覺得OK，我沒生氣，大概只生氣30秒。生命很美好，我還活著，我還在打生涯第18個球季，誰在乎這些連籃球都沒摸過的人寫出的榜單？誰在乎啊？」

《今日美國》的一篇觀點指出，沒入選是一回事，但是質疑這份榜單不夠專業毫無價值，那就是霍華的酸葡萄心態了。這份「75榜單」的投票者共有88人，半數以上是打過NBA的球員，包括麥可喬丹(Michael Jordan)、魔術強生(Magic Johnson)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、比爾羅素(Bill Russell)，肯定不能說是「沒摸過籃球的」。儘管媒體可能不喜歡霍華，但他沒入選也不能簡單地歸咎於缺乏專業或政治操作。

去年5月也就是NBA邁入第74年的時候，美媒ESPN選出史上最偉大的74位球星。這份「ESPN 74榜單」裡面沒有霍華，不過在2016年的「ESPN 70榜單」是有霍華的（第67名），評審認為霍華的巔峰期太短，給他的排名還不如中鋒前輩莫寧(Alonzo Mourning)、穆湯波(Dikembe Mutombo)。

由於兩人在得票數上平手，這次官方「75榜單」實際上有76人，扣掉先前1996年（50周年）選出的50大球星，這次新增僅有26人，還有麥卡杜(Bob McAdoo)、威金斯(Dominique Wilkins)兩人是上一批「50榜單」的遺珠而在這一屆補進「75榜單」。因此霍華以及其他落選者仍有機會在25年之後的2046年「100榜單」被補進去。