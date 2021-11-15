富邦投信旗下的富邦公司治理（00692）、富邦台50（006208）及富邦台灣半導體（00892）3檔ETF，配息金額分別為每單位1.798元、1.641元、0.580元，上周五收盤價換算的配息率分別約4.94％、2.05％、3.45％，明（16）日除息、今天為最後買進日。股息發放日預計為12月17日。

台股今天大漲百點，指數重新站上17600點，再加上隨著年底到來，不少投資人趕著最後一波配息末班車，富邦公司治理、富邦台50及富邦台灣半導體等3檔ETF，今天股價表現不俗，同步上漲，股價依序來到約36.67元上漲0.66％、80.85元上漲0.81％及17.03元上漲1.43％。

富邦投信指出，富邦公司治理ETF透過永續經營的理念，以台灣公司治理評鑑結果前20％做為成分股篩選條件，這些企業除了追求獲利外，同時擁有完善的經營制度與健全的公司體質，所以往往會有優異的股價表現。因此，隨著永續資理念的抬頭與受到重視。

富邦公司治理ETF近3年的總受益人數大幅成長了4.5倍，其追蹤的臺灣公司治理100指數近3年含息總報酬，上漲了99.1％，相較同類型的MSCI臺灣ESG永續高股息指數的58.9％更是亮眼許多，若時間再拉長至近5年，差異更大。

此外，富邦公司治理ETF為每半年配息一次，前4年的平均年配息率為3.9％，今年以來的表現不但受惠市場熱絡表現出色，由於指數的優質選股方式，資本利得收益亦有更強力的推進與累積。因此11月份的半年配息，相比往年都要來得高。

至於富邦台灣半導體ETF則是上市後首度配息，受惠於5G，電動車等產業持續擴大，加上終端需求持續增溫，9月台灣的外銷訂單來到了歷史新高的629億美元，其中，超過6成為電子資訊產品，因此半導體產業在未來市場需求仍相當樂觀下，後市持續看俏，其追蹤的FactSet核心半導體指數近3年含息總報酬繳出229.74％的成績單，相較於台股大盤的98.02％及電子類股指數的140.12％漲幅，明顯亮眼許多。