為了疫情管控，疫情指揮中心自去年2月10日限縮台灣往返大陸的兩岸空運客運直航航點，目前僅存4個對岸大城市航點，台商和旅遊業界擔心我方片面限縮後，未來要再獲批「復點」不易。陸委會表示，增加航點涉及兩岸互動、疫情發展及防疫能量等，非我單方面可以決定。

立法院內政委員會今日邀請多個部會以「春節台商返鄉暨防疫相關工作辦理情形;與在台設籍因疫情逾兩年無法返台遭戶籍遷出登記（除籍）等問題」進行專題報告。

根據陸委會今日送交的書面報告寫道，有關台商春節返台人數，經海基會聯繫十多位台商協會會長或代表了解台商返台意願，再以兩岸航班座位數估算，明年春節返台台商及台幹約有2萬5千人。

另外，對於增加兩岸航空客運航點問題，陸委會表示，指揮中心自109年2月10日限縮台灣往返中國大陸兩岸空運客運直航航線（目前為北京、上海、廈門及成都等四個航點），目前兩岸載客率偏低，約僅2成，仍有大量剩餘機位，若有旅客運輸需求，即可增班。

陸委會又指，另一方面，增加航點涉及兩岸互動、疫情發展及防疫能量等，也非我單方面可以決定，政府後續將綜合考量及處理。

至於台商不斷反映戶籍遷出影響權益，陸委會說，也將繼續函請內政部研處，陸委會秉持積極協助精神，盡力保障台商的權益。