15日，日本央行行長黑田東彥預估，在消費支出逐漸增加下，藉此可望推動景氣復甦，2022上半年當地通膨率應可上看1%左右。

相較其它各國大都苦惱於高漲的通貨膨脹，但對日本而言還是繼續維持貨幣寬鬆政策，就是希望通膨能早日達到2%目標值。黑田指出，由於生產問題可望解決並回歸正常化，預計2022年中時，民眾將可以看到通膨增至1%左右。

黑田行長表示，日本景氣復甦比預期來得慢，是因為新冠疫情與長短料缺乏，著實影響到民間消費以及製造業生產力。但經濟還是有在成長，加上10月已解除緊急狀態實施，消費回流可期下，景氣在2022上半年有機會回到疫前水準。

日本央行指出，東南亞供應鏈斷鏈問題，應可在未來幾個月解決，日本車商也正努力恢復產量中。但是，晶片短缺一事，短期可能無解因為需要更長時間，所以要透過提升資本支出增加產能以滿足強勁需求。

黑田東彥也說，若全球供應面不儘快恢復正常，有可能拖累全球經濟成長，以及增加成本之虞，進而有損日本出口以及日企獲利能力。