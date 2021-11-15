國際廢鋼價格下壓，原料價格走跌，市場鋼筋買氣轉淡，豐興(2015)上周一開低盤，廢鋼降300元，上周五再緊急降300元，累計前三周共跌900元。本周國際廢鋼平盤。本周鋼筋續跌500元，鋼筋連兩周共降每公噸1100元。

回顧本月以來，國際廢鋼價格下壓，原料價格走跌，豐興11月1日宣布該周全面平盤，但該周於周間變盤，5日宣布廢鋼先跌300元。上周，廢鋼、鋼筋價格均開低盤；廢鋼上周一再降300元，上周鋼筋也跟跌600元。但上周國際廢鋼價格續下壓，12日公司宣布廢鋼再跌300元。

隨著原料價格走跌，市場鋼筋買氣轉淡，豐興宣布，本周廢鋼平盤；鋼筋續跌500元。另外，本周型鋼產品基價調降500元，槽鋼則維持平盤。

本月以來，廢鋼共計三次各降300元，累計跌900元。成品價格同步走跌，鋼筋近二周以來各降600元以及500元，共計跌價每噸1100元。型鋼產品也跟跌，本周基價調降500元。

經降價後，本周廢鋼收購價為每公噸1萬1700元；鋼筋本周再跌500元至每公噸2萬2300元。型鋼產品降500元，為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情向下，日本2H廢鋼再大跌37美元至每公噸488美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價跌15美元為每公噸460美元。澳洲鐵礦砂由每公噸93.85美元續跌至89.25美元。