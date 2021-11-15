華語電影圈大導演張藝謀拍出無數經典作品，他不只拍電影有一套，慧眼挑人的能力更是一絕，總能在人海中找到未經琢磨的寶石，尤其是女演員，如鞏俐、章子怡、周冬雨等，如今都是國際級影后，而目前最新一代謀女郎，是年僅23歲的女星劉浩存，清新絕美容顏讓眾人直呼戀愛，不禁佩服導演的眼光。

出生自吉林的劉浩存，原是舞蹈科班出身，是北京舞蹈學院的學生，張藝謀經常上學校尋找璞玉，被劉浩存獨特的氣質與演技驚豔，閱人無數的他，甚至說出劉浩存是「天生就是吃這行飯的」，即使是在歷任謀女郎中，這樣的高評價仍是相當罕見。

劉浩存演出張藝謀作品《一秒鐘》出道，之後兩人又合作了《懸崖之上》、《狙擊手》，果真如張藝謀所預料，年僅23歲的劉浩存在電影圈閃耀光芒，少見的透明空靈感深具魅力，演技也相當到位，她因此被封為「周冬雨接班人」，是大陸新生代紅星。

劉浩存絕美顏值，讓眾人直呼戀愛。(取材自劉浩存官方工作室微博)

劉浩存出道不到2年時間，已參與3部大製作電影，人氣迅速暴漲，走紅的她，自然是各大活動、品牌競相邀約的合作對象，近日她擔任時尚珠寶大品牌代言人，照片中劉浩存放下自然微捲的長髮，換上一席祖母綠色露肩公主禮服，華麗的珠寶在她青春無敵的美貌襯托下大展光彩，劉浩存有別於過去的少女感，難得「長大」了一回，被盛讚顏值真的太絕，「存存是女神」、「浩存姊姊太美了」，魅力無法擋。