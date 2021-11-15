國民黨台北市議員游淑慧日前在臉書曝光一張對話圖，提到有民眾跟她抱怨菜價，光是茼蒿就3天3價，從一斤80元、100元，又漲到120元，更稱「許多婆媽們在罵政府都不關心人民之苦，只知道選舉」。引發不少網友在該篇貼文留言。

游淑慧13日在臉書提到，物價有沒有上漲？媽媽們叫苦連天，她公開民眾傳給她的訊息，內容指出「議員您好，這幾天去黃昏市場買菜，茼蒿菜3天3價，從一斤80元隔天一斤100元，第三天120元，民眾哀鴻遍野，我不誇張！好多阿桑在罵政府都不關心人民之苦，只知道選舉，所有的菜都一樣，最貴的是高麗菜，葉菜類更不用說，我買1顆小小高麗菜、3包鴻喜菇、一塊薑、5顆茼蒿400元，誇張吧？以上民生問題僅讓您參考。辛苦您」。

對此，游淑慧發文指出，物價有沒有上漲？媽媽們叫苦連天，官員呢？「賣(買)童書也要打統編的行政院長、不吃滷肉飯、以為麵線還是20元的主計處長、大賣場擺個平價專區來解決通膨的經濟部長、為外國萊豬辯護的農委會主委、愛喝紅酒的衛福部長，官啊～爽用特別費、出入有司機、喝別人買單的紅酒，怎麼會關心蔥1斤多少錢？」她更問，「股市飆上17000點，誰發到大財？誰酒池肉林？」

對此有網友留言表示，「最近真的菜價貴好多，沒有颱風水災不知道是貴什麼意思...」、「自從五倍券出來，什麼東西沒有漲價，越漲越高」、「何止菜貴，醬油、肉、魚都漲了」、「蔥一把400元見鬼了」、「沒有上漲喔，只是東西變小變少而已喔」。

不過也有網友提出質疑，「會嗎？最近菜價很便宜呀，這位反應的民眾真的有去菜市場嗎？半個月前還在東湖市場遇到議員，我是真的有去菜市場的人」。還有網友直言，「今年的菜價真的很貴，早餐店要用的生菜，小黃瓜跟番茄，可以說是今年整年都很高，生菜一斤119元是一斤，不是一公斤喔！番茄最貴來到80多元，只有小黃瓜比較好沒那麼貴，但也是要來到快40元，我不知道還有便宜的嗎？」

針對游淑慧文中提到的蘇貞昌打統編爭議，行政院祕書長李孟諺去年12月表示，院長買給孫女的漫畫皆為使用家中尚未花用的三倍券付費，總金額3010元，不足的10元由他本人借給蘇揆，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。經查，確有交際科人員事先提供政院資訊給店家，且從新聞畫面中很清楚看見，店家在結帳時並沒有詢問蘇揆是否應該打上統編，蘇對發票上資訊也不知情。