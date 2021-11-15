海軍左營軍區13日遭1名已汰除的少校軍官持假證件闖入營區，該前少校之後還徒手翻牆進教育訓練暨發展指揮部，在主管的辦公室內待到深夜12點多才離開，離開營區時遭大門衛哨發覺有異，衛哨通報時他趁機開車逃逸；目前軍方已承認此事，但否認文件遭竊，而該嫌是否有用手機拍照或其他行為仍待確認。

據了解，該名前少校因為不當借貸遭汰除，先前在軍中就是在教準部負責訓練，經常接觸訓練相關的機密文件，他當晚持原單位的假證件先是成功騙過大門衛哨，進入營區再翻牆進教準部，深夜準備離開時才被衛哨發覺有異，衛哨詢問教準部發現根本沒有這名少校，正準備要求對方說明時，該前少校就已駕車逃逸。

目前軍方坦承確實有非營區人士闖入，但解釋教準部的辦公室都沒有遭破壞痕跡，所有文件也都沒有失竊，但內部監視器是否有拍到該前少校的身影，而對方是否長時間待在辦公室內，有拍照傳送畫面或複印等行為，仍有待釐清。