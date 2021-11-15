投資人觀望即將以線上方式舉辦的「拜習會」，周一香港股市開高走低，目前恆生指數在平盤附近狹幅波動，報25326.75點。國企股目前跌0.48%，報9071.09點。

稍早前公布的中國10月社會消費品零售總額年增4.9%，規模以上工業增加值年增3.5%，均優於市場預期。

恆生科技股幾近持平，目前微升0.09%，成份股漲跌互見，重量級科技股騰訊漲1.772%，同程藝龍漲5.27%，聯想跌2.2%，華虹半導體漲1.65%，汽車之家漲3.3%，美團跌0.4%，嗶哩嗶哩漲1.88%，阿里巴巴跌0.74%。

京東集團將於周二發布財報，目前股價上漲1.58%。

融創中國折價逾一成配股並減持融創服務股份以套現逾73億元，目前融創中國股價重挫10%，融創服務跌13.7%。

其他大陸地產股及物管股亦普遍走跌，碧桂園服務跌5%，碧桂園跌4.8%，中國海外發展跌1.5%，華潤置地跌2.4%。

中國10月70城房價較9月下跌，逾6年半來首見，亦給大陸地產相關股帶來壓力。

康希諾生物上漲3.8%，稍早前一度漲近10%。該公司名為「克威莎」的重組新型冠狀病毒疫苗獲阿根廷推薦作為加強劑。