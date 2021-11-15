三峽區清潔隊陳宇恩（左）與廢棄物處理規劃科職員何瑀蓁開心成為月曆主角，為青春留下難忘回憶。（陳慰慈攝）

民眾掃描月曆下的QR Code，可以看到當月四格漫畫，提醒民眾力行每個月的環保主題。（陳慰慈攝）

新北市環保局今舉辦「2022新北12少月曆發表會」，找來環保局最年輕的12位同仁，組成「新北12少」，平均年齡21歲，並與輔大合作，以文青感插畫結合「似顏繪」，設計包裝成少污染等12項「少一點」主題，藉月曆帶出環境教育意涵，共印製1萬份，兌換方式預計12月中旬在環保局「新北i環保」臉書粉絲專頁公布。

環保局長程大維表示，去年環保局推出首本月曆，以清潔隊員當形象大使，並結合新北在地美景，透過工作時的光影呈現，讓民眾了解在乾淨城市背後有一群披星戴月、默默為新北環境付出的新北清潔隊員，獲得不錯的回響。

今年則由環保局12位最年輕的同仁擔任封面主角，並透過輔大應用美術系學生創作，讓12位主角融入場景之中，結合新北意象、節慶活動、環境議題與四季變化，分別帶出「少污染、少剩食、少用電、少一次性、少噪音、少塑膠、少亂丟、少開車、少空污、少用水、少浪費、少包裝」，12點少一點的生活指引，邀請更多年輕人加入守護環境的行列，一同實踐「一起少一點、環境好一點」的未來。

輔大應用美術系主任方彩欣表示，這次設計理念用正向、希望的視覺氛圍來描繪新北市12位年輕人，用他們的生活型態去說明，其實環保在生活中實踐的可能性，並採用插畫視覺形式，可以擴大觀賞者想像空間，同時於每個月的月曆中設計「掃一下環保新鮮視」的四格漫畫，民眾掃描月曆下的QR Code，可以看到當月四格漫畫，提醒民眾力行每個月的環保主題。

月曆主角「新北12少」分別是金山區清潔隊蔡亦婷、清潔維護科胡楊明紘、廢棄物處理規劃科何瑀蓁、空氣品質維護科楊詠翔、環境檢驗科張梓裕、石門區清潔隊林昊翰、瑞芳區清潔隊孫琪、環境衛生管理科王碩、林口區清潔隊呂鈺庭、三重區清潔隊黃泳倫、環保稽查科黃琬如、三峽區清潔隊陳宇恩。

其中最年輕的是18歲陳宇恩，他在高一時發現環保局清潔隊員正在招考，認為清潔隊員一份穩定的收入，且16歲以上即可參加考試，瞭解工作內容後就下定決心投入清潔隊員的招考，很開心能在工作中找到熱忱與自我價值，並擔任月曆主角為青春留下印記。

在廢棄物處理規劃科的職員、25歲的何瑀蓁則是3月「少用電」的主角，她說，很高興能在工作中了解廢棄物處理的生命週期，有效減少垃圾存置空間，不僅讓底渣得到再利用的機會，還能復育山坡回歸自然，還給動植物良好的生殖環境，期許未來能夠更盡一己之力保護地球改善環境。

環保局表示，本次月曆設計有桌曆及掛曆兩種款式，桌曆還搭配有12款提醒少一點的主題透明貼紙，後續會在環保局「新北i環保」臉書粉絲專頁辦理抽獎，並再公布以電池兌換月曆的相關活動辦法。