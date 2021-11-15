37歲混血女星許瑋甯近日開啟斜槓人生，創立內衣品牌進軍網拍，今（15日）官網正式上線，一系列性感清涼照熱騰騰出爐，性感又不失時尚的氛圍讓網友看得賞心悅目。

許瑋甯12日率先PO身穿黑色蕾絲內衣的九宮格圖在IG，其中一張胸部特寫狂吸5.3萬讚，成功掀起話題，今15日她順應著熱潮，再公開一張穿著白色蕾絲內衣的九宮格圖，跟大家分享好消息：「第一次的自創品牌，線上開賣。」同時在限時動態一併宣傳。

《中時新聞網》實際到許瑋甯的品牌官網一探究竟，發現有多張未在社群平台公開的辣照，畫面中，許瑋甯身穿裸杏色西裝外套，裡面竟然只穿一件純白蕾絲內衣，正面做了深V設計，飽滿雙峰呼之欲出，W字型深溝也一覽無遺；當她側身躺下時，外套只微微蓋住肩膀，大膽秀出正面風采，一道暖色光芒灑落身上，性感鎖骨和肩頸線條十分迷人，上圍則因地心引力顯得更加集中，加上嫵媚的眼神，畫面氛圍營造得高級又很有女人味。

許瑋甯當自家商品模特兒，表現功力相當驚艷。（圖／許瑋甯品牌官網）

許瑋甯當自家商品模特兒，表現功力相當驚艷。（圖／許瑋甯品牌官網）

另一張照片，許瑋甯穿著絲滑緞面睡袍，裡面穿著杏色細肩帶蕾絲內衣，拿著透明水杯優雅地喝水，此時不僅露出側胸的經緯度刺青，手臂內側的幸運草紋身也終於見光，整個人散發個性美。

許瑋甯當自家商品模特兒，表現功力相當驚艷。（圖／許瑋甯品牌官網）

事實上，許瑋甯曾透露側胸刺青是外公、外婆家的經緯度，表弟妹也都有，像是家徽一樣的存在；手臂內側的幸運草刺青，則是和林心如、謝佳見一起刺下友情的證明。