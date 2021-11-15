受到執行長馬斯克（Elon Musk）大量拋售股票，套現將近70億美元（約新台幣1960億）衝擊，特斯拉股價上周崩跌15%，且馬斯克暗示賣股腳步不會停止，引發市場熱議，曾兩次準確預測市場崩盤時機的傳奇投資人Jeremy Grantham就警告，特斯拉已經處在泡沫之中，不可能實現股東們所期待的高額目標價。

綜合外媒報導，馬斯克上周連續五天出售特斯拉股票，套現將近70億美元，且馬斯克周末又跟美國參議院預算委員會主席Bernie Sanders槓上，他因不滿Bernie Sanders呼籲美國應該要堅定要求超級富豪支付應付的稅額等言論，在推特上表示，「我一直忘了你還活著，伯尼，要我賣更多股票嗎？一句話。」被外界認為馬斯克是在暗示可能繼續賣股。

馬斯克一連串的賣股行動造成上周特斯拉股價大跌15%，資產管理機構GMO創辦人Jeremy Grantham表示，「目前特斯拉的估值是假設它不僅會取得輝煌的成功，而且是資本主義歷史上最偉大的公司，甚至比FAANG成功好幾倍，這是一個很高的要求，然而現在特斯拉的股價營收比卻是臉書、亞馬遜等科技巨頭的好幾倍。」股價營收比是是一個股票的估值指標，數值越低代表該公司股票的投資價值越大，反之則是投資價值越低。

Jeremy Grantham提醒，特斯拉已經處在泡沫之中，「每一家偉大的汽車公司，如賓士、BMW及福斯等汽車都在發展電動車領域，這代表特斯拉將面臨嚴峻的競爭，要達到預期的股價是不可能的事。」

不僅如此，Jeremy Grantham也說，現階段的投資者比1929年大崩盤前或科技、房地產泡沫更加盲目且樂觀，「資產價格永遠不會下跌，你所要做的就是買入，能夠這麼想的人已經比過往任何時候都還要多，而當下跌來臨時，會比美國歷史上任何時候更大。」