指揮中心日前宣布，接種高端疫苗者若需出國，可依擬入境國的查驗需求，加打2劑國際認證疫苗。此事引發各界爭論，《亞洲周刊》更得出「高端公式」，大酸綠營成功化「2」為「0」。

亞洲周刊今（15）日在臉書指出，按照國際標準，出國需打2劑國際認可疫苗；接種高端疫苗者，則需另外打2劑國際認可疫苗，並開酸，因為「2+2=2」，所以「2=0」。

對於台灣的疫苗策略變政治炒作，但仍無法改變高端未被國際認可之事實，亞洲周刊小編更表示，綠營卻成功化「2」為「0」，「可以幫蔡英文政府申請競逐諾貝爾數學獎嗎？」並在留言寫下，「世界都跟不上台灣」、「跟不上了，（台灣）難波萬！」

其他網友則笑說，「打二送二，支持高端的以他們的思維應該覺得賺到了」、「四劑帝國無誤」、「四劑帝國的世界奇觀」、「打愈多賺愈多哦」、「無的存在」；另有人怒吼「老娘我的納稅錢！」

對於許多已經施打高端疫苗的民眾抱怨，難道之前都白打了嗎？衛福部長陳時中日前表示，美國祭出的政策，「我覺得也是怪怪的想法」，但在溝通之餘還是要找出路；至於黨政人士要出國，則不在考慮範圍。