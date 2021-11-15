新北市陶瓷博物館近期舉辦「2021國際咖啡杯大賽」，吸引全球30個國家220件作品參賽，而該競賽也與著名陶瓷企業陶作坊合作，讓獲獎的年輕藝術家有機會獲得量產開發贊助的機會。（蔡雯如攝）

新北市陶瓷博物館近期舉辦「2021國際咖啡杯大賽」，吸引全球30個國家220件作品參賽，突破疫情邊境限制，許多國外藝術家紛紛將創作品包裹寄件參賽，館方最後選出50件入選作品，即日起至111年1月23日止，在陶博館B1陶藝長廊展出，而該競賽也與著名陶瓷企業陶作坊合作，讓獲獎的年輕藝術家有機會獲得量產開發贊助的機會。

陶博館指出，為了鼓勵陶藝藝術，館方去年首次發起國際咖啡杯競賽，吸引上百位國內外好手參與，成效卓越，因此今年辦理時又特別增設獎項，並加碼提高獎金，除了提供萬元獎金外，也特別設置企業贊助特別獎，而這次由台灣藝術家吳昕恬的《有扇窗會為你亮起》作品獲得，企業除了提供5萬元獎金，也提供量產開發機會。

這次展染也吸引不少外國好手參賽，比利時藝術家Ann Van Hoey的《羅姆布特》作品就獲得本屆首獎，他的作品設計靈感來自位於家鄉內被列為聯合國教科文組織世界遺產的聖羅姆布特大教堂（Sint-Rombouts Cathedral）的哥德式尖拱，雖然作品採用全白設計，但質地輕巧、色澤柔和美麗，因此從眾多作品中脫穎而出。

獲選金獎的台灣藝術家劉芳汝，作品《關於拿鐵》利用釉色的黑白對比，表現濃縮咖啡滲入純白鮮奶的融合流動感；來自韓國的朴炤垠以《窗戶咖啡組》獲得銀獎肯定，靈感擷取自在臺灣骨董店觀察到的老屋「窗花」紋樣，杯體造形簡約、釉色淡雅，飾以窗花更顯得古典浪漫；台灣的宋立則運用富有故事性的插畫構圖創作《家族時光》，巧妙結合、置換濾杯與杯體，創意獲評審肯定，與英國Mandy Cheng《方形、絞胎、「反思」》、台灣陳希泓《地籍杯》同獲銅獎。

文化局長龔雅雯表示，鶯歌藝術季活動陸續展開，民眾可以到國際咖啡杯大賽特展，感受人與器具間的溫度感和實用性外，陶博館也有推出「我的餐桌美好風景」、「植感玩美生活」等系列抽獎體驗活動，民眾若有興趣可至「鶯歌藝術季」官方網站https：／／yinggeartsfestival.com／、陶博館粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。